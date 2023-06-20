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20 Haziran 2023 Salı 20:49:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 20:49:00

Hindistan'da şiddet olayları: İç savaşa dönüştü

Kaynak: AA

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Hindistan'daki muhalefet partileri, Başbakan Nerandra Modi'ye Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarının sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Hindustan Times'ın haberine göre, aralarında Tüm Hindistan Trinamool Kongresi, Aam Aadmi Partisi, Milliyetçi Kongre Partisi, Hindistan Komünist Partisi'nin de bulunduğu 10 muhalefet partisi lideri, Başbakan Modi'ye bir muhtıra gönderdi.

Liderler, Manipur eyaletinde "ayrı bir yönetim talebine" karşı çıkarken, şiddet olaylarının ivedilikle sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Muhtıraya destek veren Hindistan Cumhuriyetçi Partisi'nden (Athawale) Nimai Chand Luwang, yaptığı açıklamada, Manipur Eyalet Başbakanı Biren Singh'e tepki göstererek, "Biren Singh'in gitmesini talep ediyoruz ve gittiğinde sizi temin ederim ki şiddet bir saat içinde sona erecek." dedi.

Hindistan Komünist Partisi (Marksist) lideri K Santa ise Singh'in istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak, durumun bir iç savaşa dönüştüğünü söyledi.

EYALETTEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu bazı grupların buna itiraz etmesiyle artmıştı.

Olayların bastırılması için 4 Mayıs'ta askere "Vur" emri verilmiş, bugüne kadar 110 kişi hayatını kaybetmişti.

Toplumsal huzursuzluğun sürdüğü eyalette yüzlerce ev yıkılmış, 47 bin kişi yerinden edilmişti.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da şiddet olaylarının soruşturulması için heyet kurmuştu.

Eyalette internet ve yer yer sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisi, topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlıyor.

Yasalara göre dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

Etiketler : hindistan Nerandra Modi hindistan şiddet olayları
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