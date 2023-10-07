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07 Ekim 2023 Cumartesi 07:49:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 07:49:00

Hindistan'da sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin Sikkim'de 20, Batı Bengal eyaletinde ise 22 cansız bedene ulaştıkları belirtilerek, can kaybının 42'ye yükseldiği duyuruldu. Bugünden itibaren havaların iyileşmesiyle 15'i ordu personeli olmak üzere kayıp 142 kişiyi arama çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.

Etiketler : sel felaketi Hindistan şiddetli yağışlar
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