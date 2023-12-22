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22 Aralık 2023 Cuma 16:19:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 16:19:00

Hindistan'da sel felaketi: 31 ölü

Kaynak: IHA

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Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde meydana gelen sel sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağış, sele yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, bazı yollarda büyük hasar meydana geldi. Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sithraman yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ve sel nedeniyle son bir haftada 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sithraman ölü sayısının artabileceğini belirtirken, şu ana kadar mahsur kalan 40 binden fazla kişinin kurtarıldığını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yardım çalışmalarına katılan Hindistan Hava Kuvvetleri personeli, evlerinde mahsur kalanlara helikopterden gıda poşetleri bıraktı.

Meteoroloji servisi, eyaletin mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını, yağışın 5 gün daha devam edeceğini belirtti.

Etiketler : ölümler Hindistan sel felaket
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