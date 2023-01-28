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28 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00

Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: Bir pilot öldü

Kaynak: TRT Haber

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Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde Hint Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hint Hava Kuvvetlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazanın Gwalior kenti yakınlarında meydana geldiği ve savaş uçaklarının eğitim uçuşu sırasında düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, iki savaş uçağının Gwalior Hava Kuvvetleri üssünden havalandığı aktarılarak, uçaklardan birinde iki, diğerinde de bir pilotun bulunduğu kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlerde düşen uçakların "Sukhoi-30" ve "Mirage 2000" tipi olduğu belirtilerek, kazada bir pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hindistan haber ajansı Press Trust'a konuşan yetkili Adarsh Katiyar, iki pilotun güvenli şekilde uçaktan atladığını ancak uçakların çarpışıp çarpışmadığının net olmadığını söyledi.

Madhya Pradeş Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, Twitter'daki paylaşımında, yerel yönetimin yardım çalışmalarına katılacağını ifade etti.

Etiketler : hindistan savaş uçağı pilot
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