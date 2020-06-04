  • BIST
    109537
  • Dolar
    6,7605
  • Euro
    7,6764
  • Altın
    373,5730
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Washington DC'de bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
ABD'deki 295 Türk vatandaşı Chicago'dan yurda döndü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya h ...
Bakan Koca, 4 Haziran Perşembe günü koronavirüs tablosunu açıkladı
Trump, İran'da tutuklu eski ABD askerinin ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 689'a yükseldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları o ...
Kovid-19 salgını dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti
İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı
Türkiye geçen yıl uyarmıştı! Trump terör örgütü ilan etmeye karar verdi
İngiltere'de can kaybı 39 bin 904'e yükseldi
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü
TFF Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın Riva'da toplanacağını açıkladı
Hindistan'da hamile filin 'vahşice' öldürülmesine tepki
ABD'den flaş Libya açıklaması
Almanya'da akaryakıt istasyonlarına 'elektrikli şarj' zorunluluğu
Pakistan'da düşen uçakla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!
Andorra'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Libya Başbakanı Serrac: Bu hepimizin zaferidir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bini geçti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'de erken seçim olmayacak
Trablus'un tamamını Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, Terhune vilayetini kuşatıyor
İyot alımı tiroid hastalıklarını azaltıyor
Ceren Damar'ın katilinin tehditleri tutanaklara geçti
04 Haziran 2020 Perşembe 19:07:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 19:07:00

Hindistan'da hamile filin 'vahşice' öldürülmesine tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde hamile bir filin kimliği belirsiz kişilerce içine kestane fişeği yerleştirilen ananası yemesinin ardından ölmesi ülke genelinde tepkiye neden oldu.

NDTV kanalında yer alan habere göre, aralarında gazeteci, yazar, sporcu, iş adamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi, filin "vahşice" öldürülmesine tepki gösterdi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "üzücü" olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti.

"Tata Sons" şirketinin Başkanı iş insanı Ratan Naval Tata, sosyal medya hesabından, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çok sayıda kullanıcı, fil ve yavrusuna ilişkin hazırlanan görselleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, hayvanın bu şekilde katledilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan polis, konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Geçen hafta, Palakkad bölgesindeki Sessiz Vadi Milli Parkı'nda yaşayan 15 yaşındaki hamile fil, yakındaki bir köye giderek burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yemişti.

Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile hayvanın acı çekerek günlerce yürümesine ve 27 Mayıs'ta bir nehirde ölmesine yol açmıştı.

Yetkililer, bölge halkının, mahsullerini ayı ve domuz gibi vahşi hayvanlardan korumak için bu tür tuzaklar kurduklarını belirtmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER