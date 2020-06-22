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22 Haziran 2020 Pazartesi 18:21:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 18:21:00

Hindistan'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 2 yaralı

Kaynak: TRT Haber

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Hindistan'ın Munsyari kentinde üzerinden tır geçtiği sırada aşırı yükü kaldıramayan demir köprü çöktü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Çin sınırına yakın Munsyari kentindeki bulunan demir köprü, üzerinden geçen tırın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Meydana gelen kazada, tırın üstünde bulunan inşaat aracının ağırlık yaptığı ve demir köprünün bu ağırlığı kaldıramadığı ifade edildi.

Kazanın ardından bölgeye gelen köylüler ve ordu mensupları, enkazdan yaralıları kurtarmayı başardı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Munsyari kentindeki hastaneye kaldırıldı.

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