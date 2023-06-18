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18 Haziran 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 14:45:00

Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 98 kişi öldü

Kaynak: AA

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Hindistan'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgası 98 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindustan Times'ın haberine göre ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 54 kişi ve Bihar eyaletinde 44 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ölümlerle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

İki eyalette de sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı bildirildi.

Bihar eyaletinin başkenti Patna'da tüm okulların 24 Haziran'a kadar tatil edildiği duyuruldu.

Etiketler : hindistan sıcak hava ölüm
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