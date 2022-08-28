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28 Ağustos 2022 Pazar 15:54:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 15:54:00

Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı

Kaynak: AA

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Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki iki kaçak gökdelen mahkeme kararı sonrası yıkıldı. Yıkım öncesi civarda oturan binlerce kişi tahliye edildi.

Hindistan'da, Yüksek Mahkeme'nin, imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkım emri verdiği 30 katlı iki gökdelen yerle bir edildi.

Geçen yıl verilen mahkeme kararının ardından Noida şehrindeki Apex ve Ceyane isimli gökdelenlerin yıkımı öncesinde dün binlerce mahalle sakini tahliye edildi.

Yıkımı gerçekleştiren şirketlerden Edifice Mühendislik'in üst düzey yetkililerinden Mayur Mehta, AA muhabirine, yaklaşık 10 saniye süren yıkım için 3 bin 700 kilogramdan fazla patlayıcı kullandıklarını söyledi.

Ayrıca Mehta, "Hindistan tarihindeki en büyük yıkımı" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerel televizyon kanallarında, yıkım anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yıkım sonrası oluşan 30 bin ton enkazın temizlenmesinin haftalar alacağı vurgulandı.

Etiketler : HİNDİSTAN YIKIM ENKAZ
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