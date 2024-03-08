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Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etti
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08 Mart 2024 Cuma 19:40:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 19:40:00

Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, vatandaşlarını, Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara "kanmamaya" çağırdı.

Jaiswal, iş vaadiyle kandırılarak Rusya'ya götürülen vatandaşlarının iadesi için Moskova yönetimiyle görüştüklerini kaydetti.

Bu tür tekliflere dair halkı uyaran Jaiswal, "Bu durum tehlike ve hayati risklerle doludur." diye konuştu.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) dün, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamıştı.

CBI, bu kişilerin muharip rollerde eğitildikleri ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiklerine işaret etmişti.

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliği ise Rus saflarında savaşan bir Hint vatandaşının öldüğünü doğrulamıştı.

Öte yandan, Nepal de Ukrayna'ya karşı savaştırılan 14 vatandaşının öldüğü bilgisini paylaşmış ve Rus makamlarından savaştırılmak üzere eğitilen yüzlerce vatandaşlarının da serbest bırakılmasını talep etmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Rus ordusu Randhir Jaiswal HİNDİSTAN
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