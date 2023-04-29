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29 Nisan 2023 Cumartesi 19:43:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 19:43:00

Hindistan Sudan'dan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti

Kaynak: AA

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Hindistan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'dan şimdiye kadar 2 bin 400 Hint vatandaşının tahliye edildiği duyuruldu.

Açıklamada, tahliyesi sağlanan vatandaşların Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kaveri Operasyonu devam ediyor. Başka bir uçak daha Yeni Delhi'ye varırken 231 kişi evlerine güvenli şekilde ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uçaktan inen Hindistan vatandaşları, tahliyelerini sağlayan Başbakan Narendra Modi ve Jaishankar'a teşekkür etti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Etiketler : Hindistan Sudan tahliye
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