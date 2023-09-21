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21 Eylül 2023 Perşembe 12:51:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 12:51:00

Hindistan, Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya aldı

Kaynak: AA

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Hindistan, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık sürerken, Kanada vatandaşlarına verilen vizeleri askıya aldı.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'ın internet sitesinde, söz konusu adıma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül tarihi itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Hint bir yetkili ise basına yaptığı açıklamada, söz konusu kararı teyit ederken, kararın gerekçesine dair yorum yapmadı.

Hindistan'da aranan Halistan hareketinden bir üye daha Kanada'da öldürüldü

Kanada ve Hindistan arasında, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık devam ederken, KLF'den Sukhdool Singh de Kanada'da çeteler arası olaylarda öldürüldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, 2017'de sahte belgelerle Hindistan'dan Kanada'ya kaçan Sukhdool Singh, Hindistan'ın yayımladığı terörist isimlerinin olduğu listede yer alıyordu.

"Sukha Duneke" olarak da bilinen Singh'in, Kanada'da çeteler arası olaylarda öldürüldüğü belirtildi.

Singh hakkında Hindistan'da çeşitli suçlamalarla 7 dava bulunuyordu.

Sukhdool Singh olayının, Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık sonrasında gelişmesi basında dikkati çekti.

Kanada'dan Hindistan'daki diplomatlarına ilişkin açıklama

Kanada Dışişleri Bakanlığından, The National Post'a, Hindistan'daki Kanadalı diplomatlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmazlığa atıfta bulunularak, Hindistan'daki bazı diplomatların çeşitli sosyal medya platformlarında "tehditler aldığı" belirtildi.

Durumun değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda, Hindistan'daki personelin varlığının geçici olarak düzenlenmesine karar verildi. Tüm konumlarda, iş ve operasyonel devamlılığın sağlanması için diplomatlar ve yerel bağlantılı personel bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke dün, çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de, Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

Etiketler : Kanada KLF lideri Nijjar Hardeep Singh Nijjar Kanada vizeleri
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