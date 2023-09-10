VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, G20'nin kapanış oturumuna katıldı
Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıldılar
10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı
E-postalara emojiyle tepki verilecek
10 Eylül 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 11:30:00

Hindistan, G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretti

Kaynak: AA

ABONE OL

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Hindistan G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretti.

Zirvenin kapanış oturumunda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık tokmağını Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya verdi. Böylece G20 dönem başkanlığı Brezilya'ya devredilmiş oldu.

Brezilya'nın 1 Aralık'tan itibaren üstleneceği G20 dönem başkanlığı 2025'te Güney Afrika'ya, 2026'da da ABD'ye geçecek.

Brezilya, 2024 dönem başkanlığı süresince yoksulluk, sürdürülebilir kalkınma, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) küresel kuruluşlarında reform konularını öncelik edinecek.

MODİ'DEN "ÇEVRİM İÇİ ZİRVE" ÖNERİSİ

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış konuşmasında, kasım ayında çevrim içi liderler zirvesi düzenlenmesi önerisinde bulundu.

BİDEN'DAN ZİRVEYE ÖVGÜ

Vietnam ziyareti için Hindistan'dan ayrılan ABD Başkanı Joe Biden, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada zirveyi değerlendirdi.

Biden, "Küresel ekonominin iklim krizi, kırılganlık ve çatışma gibi üst üste gelen sarsıntılardan muzdarip olduğu bir dönemde, bu yılki G20 Zirvesi en acil sorunlarımıza hala çözüm sunabileceğini kanıtladı." ifadesini kullandı.

Etiketler : hindistan narendra modi g20 dönem başkanlığı brezilya luiz inacio lula da silva
Barbie stili

Barbie stili
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX