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07 Haziran 2020 Pazar 14:10:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 14:10:00

Hindistan: Çin ile sınır anlaşmazlığının çözümü konusunda çalışacağız

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin ile iki ülke sınırındaki anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik yollarla çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün, sınırda Hint ve Çinli komutanların katılımıyla düzenlenen görüşmenin samimi ve olumlu atmosferde geçtiği belirtildi.

Her iki tarafın, ikili anlaşmalar çerçevesinde sınır bölgelerle ilgili durumun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması konusunda hemfikir olduklarına işaret edilen açıklamada, Hindistan ve Çin'in çözüm için askeri ve diplomatik yollarla çabalarını sürdürecekleri kaydedildi.

DÜN, SINIRDA ARTAN GERİLİM VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Hint ve Çinli komutanlar, dün sınırda bir araya gelerek, iki ülke arasındaki sınırla ilgili anlaşmazlıkları görüşmüştü.

Askeri yetkililer, son 4 haftadır konuyla ilgili bir araya geliyordu.

Dün, iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüşmüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların video konferans görüşmesinde, "hassasiyetleri, endişeleri ve isteklerine saygı duymanın önemini akılda tutarak, bunların anlaşmazlıklara dönüşmesine izin vermeyerek" farklılıkların barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda hemfikir olduğu belirtilmişti.

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı.

Askerlerin bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

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