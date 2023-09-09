VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vali Gül'den selden etkilenen sanayi siteleri ticaret merkezlerinde inceleme
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'ın Karabağ provokasyonu önlendi
Bakan Koca paylaştı: 2 milyon tarama yapıldı
Ukrayna, Karabağ'da sözde seçim yapan Ermenistan'ı kınadı
İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı
09 Eylül 2023 Cumartesi 17:23:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 17:23:00

Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru konusunda "tarihi anlaşmaya varıldığını" duyurdu.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla devam eden G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" oturumu yapıldı.

Oturumda konuşan Modi, "Bugün önemli ve tarihi bir ortaklık konusunda anlaşmaya varıldı. İlerleyen dönemlerde, (koridor) Hindistan, Batı Asya ve Avrupa'da büyük bir ekonomik entegrasyon aracı olacak." dedi.

Başbakan Modi, koridorun dünya genelindeki bağlantı ve sürdürülebilir kalkınmaya yeni bir yön vereceğini de sözlerine ekledi.

Söz konusu girişim, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, Almanya ve ABD'yi kapsıyor.

G20 LİDERLER ZİRVESİ

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki 3 oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alıyor.

Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getiriliyor.

Zirvede çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınıyor.

Etiketler : g20 liderler zirvesi narendra modi hindistan orta doğu avrupa
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX