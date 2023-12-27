Herzog savaş suçuna "imzasını" attı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, savaş suçunu saklamaya tenezzül bile etmiyor.

Uzmanlar, İsrail'in saldırılarında kullandığı beyaz fosfor bombasının, temas ettiği bölgede toprağa ve suya geçtiğini, çevreye olan etkisinin yıllar boyunca devam edebildiğini söylüyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail ordusu, saldırılarında fosfor bombası gibi savaş alanında kullanılması yasaklanmış mühimmatları ateşlerken, hastane, okul ve cami gibi sivil yerleşkeleri hedef aldı.

İşgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog, obüs mermisine ismini yazarak, katliama imzasını atmış oldu.

KATİLLERE DESTEK MESAJI

Herzog, Gazze-İsrail sınırındaki yedek taburları ziyaretine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gazze sınırındaki yedek taburların 80 gündür evlerinden uzakta olduklarını ve büyük bir görev duygusuyla tüm zorluklara göğüs gerdiklerini kaydeden Herzog, "İsrail'in onlara ve ailelerine, cephede bulundukları sırada ve şehre döndüklerinde tam destek sunması gerekiyor" ifadesini kullandı. Herzog, ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Fotoğraflardan birinde Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "Size güveniyoruz" diye yazdığı görüldü.