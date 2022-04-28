28 Nisan 2022 Perşembe 00:36:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 00:37:00
Herson'da patlama
Herson şehir merkezinde roket saldırıları sonucu birçok patlama meydana geldi.
Rusya'nın saldırıları dürüyor. Herson şehir merkezinde roket saldırıları sonucu bir çok patlama meydana geldi.
- Herson'da patlama
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