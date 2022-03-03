Herson'da kontrol Rusya'da

Herson Bölge Valisi Hennadiy Laguta, Rus askerlerin şehirdeki kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev de Rus güçleri ile pazarlık yaparak bazı şartlarda anlaştıklarını bildirdi.

Buna göre kent sakinleri en fazla ikişer kişilik gruplar olarak gezebilecek. Saat 20:00'den sabah 08:00'e kadar sokağa çıkamayacak. Sadece gündüz araç kullanabilecek.

Şehre yalnız gıda ve ilaç gibi zaruri ihtiyaçları taşıyan araçlar girebilecek. Belediye Başkanı, sivillerden, zarar görmemeleri için Rus askerlerine karşı çıkmamalarını istedi.

İddialara göre Herson'un ardından Rusya'nın hedefinde Odessa kenti var.

Rus donanmasına ait savaş gemilerinin saldırı için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Operasyon sırasında Ukrayna'nın toplam bin 502 askeri altyapı tesisi devre dışı bırakılmış, Herson'da sivillerin yaşadığı apartmanı da havadan hedef almıştı.