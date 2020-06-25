Dikkat çeken Libya açıklaması: Türkiye'ye ders verecek konumda değilsin

Fransız devlet radyosu Radio France'ın uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four, Libya konusuyla ilgili yaptığı röportajda, uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye ders verecek konumda olmadığını anlattı.

"KRİZİN ASIL SORUMLUSU FRANSA"

Libya'da yaşananlarla ilgili "Sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris'tir" diyen Four, "Uluslararası hukuk açısından, asıl krizin sorumlusu Fransa. Libya'daki kaos, 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, BM Güvenlik Konseyinin 1973 sayılı kararının çok daha ötesine giderek, Kaddafi'nin öldürülmesiyle başladı" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ KANIT VAR" İDDİASI

Fransa'nın, Halife Hafter güçlerine silah temin ettiğine dair birçok ciddi kanıtların olduğunu savunan Fransız gazeteci, "2016'da Fransız gizli servisinin üç üyesinin Bingazi'deki ölümü ve ABD'nin sadece Fransa'ya sattığı silahların Libya'da ortaya çıkmasının bunlardan sadece ikisi olduğunu" ileri sürdü.

"ASIL FRANSA, LİBYA'DA TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR"

Four, Fransız diplomasisinin neredeyse gizlemeden Libya’da Hafter'i desteklemesinin de hukuki olarak sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin BM tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklediğini hatırlatan Fransız gazeteci, "Aslında bu konuda da Ankara, Paris’ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır" diye konuştu.

"FRANSA YANLIŞ ATA OYNADI"

Hukuki olarak Fransa'nın hataya düştüğünü vurgulayan gazeteci, siyasi olarak da Paris'in Hafter'i destekleyerek "yanlış ata oynadığını" ileri sürdü.

Paris'in, Sahel ülkelerinden gelen terör tehlikesine karşı güçlü görünen Hafter'i destekleyerek, yanlış hesaplar sonucunda sahada kaybettiğini ifade etti.

Ayrıca Hafter'i destekleyen "Sisi Mısır'ı", Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve paralı Rus askerlerinin olmasının da Fransa'nın itibarini zedelediğini belirten Four, "Bu güçlerin Libya'da demokratik bir alternatif sunabilecekleri pek inandırıcı değil" dedi.

"LİBYA'DA ARTIK İPLER TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ELİNDE"

Fransa'nın Hafter konusunda İtalya ile de ters düştüğünü hatırlatan Fransız gazeteci, Paris'in Avrupa Birliği'nden de istediği desteği alamadığını ileri sürdü.

Sonuç olarak Four, "AB, Suriye'de olduğu gibi oyun dışı kaldı. Libya'da artık ipler Türkiye ve Rusya'nın elinde. Kısacası, şu ana kadar Fransa'nın Libya politikası bir zafer değil! Bundan gurur duymak için bir sebep yok" dedi.

(EURONEWS)