  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
20 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dubaları fark etmeyen sürücü kum yığına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı
Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Londra'da aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı göstericiler arasında çatışma çıktı
Libya hükümetinden Hafter milislerine 'soykırım' suçlaması
Heniyye: Gazze ve Batı Şeria daha önce görülmemiş tehlike ile karşı karşıya
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Numan Kurtulmuş: Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce mevziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
YTB'den yurt dışından gelecek vatandaşlara 'nakit para' uyarısı
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye 'askeri harekat' tehdidi
İsrail'de Başbakanlık konutunda görevli 3 koruma Kovid-19'a yakalandı
Irak'ta bir günde en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşandı
Jandarmadan 181. kuruluş yıl dönümü videosu
MSB: Hakkari, Van, Hatay'da tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi
Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı! Çember daralıyor
Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı
Trablus'ta tuzaklanan mayınlar bir kadını öldürdü, oğlunu yaraladı
Lübnan Başbakanı Diyab: Devlet iflas etmedi
Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteride 26 kişi gözaltına alındı
Pekin'de Kovid-19 nedeniyle bir pazarın kapatılması sonrası 46 kişinin testi pozitif çıktı
Karadaği'den, BAE'ye 'tutuklu alimleri serbest bırak' çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar sürecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
13 Haziran 2020 Cumartesi 23:24:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 23:24:00

Heniyye: Gazze ve Batı Şeria daha önce görülmemiş tehlike ile karşı karşıya

ABONE OL

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Filistin aleyhine olan birçok planı sebebiyle daha önce görülmemiş bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, , 19 ülkeden 64 alimin de katıldığı Kudüs konulu sanal forumda yaptığı açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria, 'Yüzyılın Anlaşması', Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi planları sebebiyle daha önce görülmemiş bir tehlike ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

"Kudüs, Gazze, İsrail'in işgali altındaki Filistin toprakları, mülteci kampları ve diasporadaki Filistinliler, direnişlerini saf dışı bırakmayı hedefleyen siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında bir savaşla karşı karşıya." diyen Heniyye, Hamas'ın, İsrail'in planları ile mücadele için ortaya koyduğu stratejik önceliklerini, "Filistin halkının birliğinin sağlanması, kapsamlı bir direniş projesi oluşturulması, Arap ve İslam dünyası ile güçlü bir bütünleşme ve Filistinlilerin yanında duranlara açık olmak" şeklinde sıraladı.

Heniyye, İslam dünyasındaki alimlere, Filistin davasına sahip çıkma ve İsrail planlarını engellemeye yönelik bir strateji geliştirmek için güçlü bir koordinasyon oluşturma çağrısı yaptı.

Heniyye "ABD'nin planları ile başa çıkmak için siyaset, medya ve ekonomi aracılığı mücadele etmenin, Müslümanlar için dini bir yükümlülük" olduğunu vurguladı.

Siyasi Büro Başkanı Heniyye, mezhepsel ve etnik çekişmelerin ortaya çıkmasına son verilmesi ve İslam aleminin Kudüs ve Filistin davası arkasında tekrar birleşmesi için Müslüman alimler komitesi oluşturulması çağrısı yaptı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER