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24 Ekim 2020 Cumartesi 17:10:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 17:10:00

Haydut Ermenistan'ın bakanı, propaganda için çıktığı canlı yayında rezil oldu

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İşgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, kara propaganda için CNN'e verdiği röportajda, rezil oldu. BM Güvenlik Konseyi kararları ve Paşinyan'ın ırkçı söylemleri hatırlatılarak, ülkesinin saldırgan ve işgalci olduğu Mnatsakanyan'ın yüzüne vuruldu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından CNN'e röportaj verdi.

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için mazeret bulmaya çalıştı.

Ancak gazeteci Kristin Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan dört BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı.

Ayrıca, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı.

Zohrab Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

BİR TOKAT DA PAŞİNYAN ÜZERİNDEN

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu savunan Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu yalanına sarıldı.

Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, 'Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?' dedi.

İyice köşeye sıkışan Mnatsakanya, Paşinyan'ın bu tür açıklamalar yaparak sadece "Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki vatandaşlarının güvenliğindeki rolüne' atıfta bulunduğu yalanına sarıldı.

Mnatsakanyan'ın verdiği akla ziyan cevaplarla durumdan sıyrılmaya çalışsa da, başarılı olamadı.

Daha önce Paşinyan da birçok uluslararası medya kuruluşu aracılığıyla propaganda yapmaya çalışsa da, aynı gülünç duruma düşmüş ve alay konusu olmuştu.

star.com.tr

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