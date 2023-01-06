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06 Ocak 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:15:00

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.

Kilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patladı.

Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Etiketler : hawaii kilauea yanardağı patlama
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