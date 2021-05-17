  • BIST
    1450.67
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,1754
  • Altın
    498,3940
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye destek: Neden bakanlık yapmasın?
Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil hakkında yeni gelişme
Rusya'dan, İsrail ve Filistin için müzakere teklifi!
Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti... Gazzeli babadan acı haber
Alman polisinden skandal hareket! Türk vatandaşını darp ettiler
"İslam halklarının örgütlü mücadelesi çok önemli"
1 Haziran'dan sonra hayat nasıl olacak?
Bitcoin'i aşağı çeken yeni paylaşım
Türkiye'den BMGK'nin işgalci İsrail'e sessiz kalmasına tepki: Kabul edilemez
65+ yaşa özgürlük
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
BMGK'den somut adım çıkmadı
Keşke eski şarkcılardan olsaydım
Kız arkadaş paniği
Kedisi korkuttu
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Mayıs
TANSİYONU OLAN DOMATES VE HAVUÇTAN UZAK DURSUN
D vitamininin eksikliği de fazlalığı da ağrı yapar
GÖRME KAYBI BEYİN TÜMÖRÜ HABERCİSİ OLABİLİR
20 yaş dişleri ne zaman çekilmeli?
Bebek sırt üstü uyutulmamalı
Can dostlarla ikinci hayat
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Tunç Soyer'e: İzmir'in merkezine akıtılan pislik neyin nesi?
16 Mayıs koronavirüs tablosu
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:30:00

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti... Gazzeli babadan acı haber

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye hava saldırıları devam ediyor. Bombardıman sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu yenmesi için onları teskin ettiği anları kaydederek sosyal medyada paylaşan Ahmed Mansi isimli Filistinli babanın, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu yenmesi için onları teskin ettiği anları kaydederek sosyal medyada paylaşan Ahmed Mansi isimli Filistinli babanın, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, 3 çocuk babası Mansi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle kızlarının yaşadığı korkuyu dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları kameraya alarak Youtube'de paylaştı.

"Bu yıl bayramımızı mahvettiler" başlığı ile yayımlanan ve 12 Mayıs'ta kaydedildiği anlaşılan görüntü, Mansi'nin küçük kızı Hala ve büyük kızı Sara'nın İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında çıkardıkları sesleri duymaları üzerine yaşadığı korku ve Filistinli babanın çocuklarını teskin etmeye çalıştığı anlarla başlıyor.

Görüntüde Gazzeli baba, küçük kızı Hala'nın İsrail bombardımanları nedeniyle üzgün olduğunu, bu nedenle onu sevindirmek için bazı oyuncaklar alacağını dile getiriyor.

Daha sonra Sara ve Hala, babalarının pazardan aldığı oyuncaklarla sevinç içinde oynarken Mansi, "Uçak sesi duydum Hala, endişelenme tamam mı. Oynamaya devam et." dediği duyuluyor.

Savaş uçağının çıkardığı sesin artması nedeniyle Hala ve Sara'nın korkuyla sağa sola kaçmaya çalıştığı anda Gazzeli baba, "Her şey yolunda, buraya gel. Endişelenme Sara" diyerek çocuklarını sakinleştirmeye çalıştığı ve küçük kızı Hala'ya sarıldığı görülüyor.

Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.

Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Etiketler : İsrail savaş uçakları İsrail Gazze Şeridi Ahmed Mansi FİLİSTİN
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
Fotoğraftan etkilendi

Fotoğraftan etkilendi
Sosyal mesafesiz Brit ödülleri

Sosyal mesafesiz Brit ödülleri
Hayalindeki role kavuştu

Hayalindeki role kavuştu
Tek dileği sağlıklı hayat

Tek dileği sağlıklı hayat
Yan yana poz yok

Yan yana poz yok
Ekip Marmaris'te buluştu

Ekip Marmaris'te buluştu
Servetini çarçur etti

Servetini çarçur etti
Engin Neslihan'ı yok saydı

Engin Neslihan'ı yok saydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER