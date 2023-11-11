Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri hedef almaya devam ediyor.

Son 24 saatte Şifa, Endonezya, Nasr Çocuk, Rantisi Çocuk, El-Avde Çocuk ve Kudüs hastaneleri ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.

İsrail güçlerinin, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi yerleşkesinde yer alan bir poliklinik binasının bombalanması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü.

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü de bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesinin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

İSRAİL, HASTANELERİ DOĞRUDAN HEDEF ALIYOR



Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin çevrelerini de vurdu.

Endonezya Hastanesinde elektrik tamamen kesilirken, jeneratörler de yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa gömüldü.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesini de "doğrudan" hedef aldı.

Gazze'de hedef alınan Nasr Çocuk Hastanesi hizmet dışı kalırken, oksijensiz kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesinin yoğun bakım ünitesine ateş açtı. Ayrıca Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesi şiddetli şekilde bombalandı.

ENDONEZYA VE ŞİFA HASTANELERİ ÇEVRELERİNE ŞİDDETLİ SALDIRI



Son olarak akşam geç saatlerde Endonezya ve Şifa hastaneleri çevrelerine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlendi.

Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından "Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu" iddiasıyla çok kez bombalandı.

1949 Cenevre Sözleşmesi'nde "Yaralıları, hastaları, malulleri ve lohusa kadınları tedavi için teşkil edilen sivil hastaneler, hiçbir veçhile taarruza uğrayamazlar. İhtilafa dahil taraflar her zaman bu hastanelere riayet ve bunları himaye edeceklerdir." maddesi bulunuyor.

Gazze'de sivillerin tedavi olmak için sığındığı hastaneleri bombalayan İsrail, geçmişteki gibi bugün de uluslararası hukuku ihlal ederek savaş suçu işliyor.

İSRAİL 20 YILDAN FAZLA SÜREDİR HASTANELERİ HEDEF ALIYOR



İsrail ordusu, 7 Ekim 2002'de Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesini hedef aldı. Buraya düzenlediği operasyonda İsrail, yaralıları kabul eden hastanenin duvar ve pencerelerine her yönden ateş etti.

İsrail, 15 Ocak 2009'da, Hamas'a karşı 20 gün süren saldırılarında çok sayıda hastaneyi, uluslararası medya kuruluşunun kullandığı ofisleri ve Birleşmiş Milletler (BM) yardım merkezini bombaladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Filistin Kızılayı tarafından işletilen Kudüs Hastanesinin en az bir kez doğrudan darbe, ikinci katının ise alev aldığını söyledi.

2014'TEKİ SALDIRILARDA 17 HASTANE HEDEF ALINDI



"Koruyucu Hat" adı altında 7 Temmuz 2014'te Gazze'ye havadan saldırı başlatan İsrail ordusu, 17 Temmuz akşamı karadan saldırıya geçti. İsrail, sivil yerleşim birimlerini hedef almasının yanı sıra hastaneleri vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 3 Ağustos 2014'e kadar İsrail'in saldırılarında 17 hastane, 35 ambulans ve 102 sağlık görevlisi hedef alındı, saldırılarda 19 Filistinli sağlıkçı hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 10 hastane ve 55 bakım merkezinden 44'ü ile onlarca sağlık kurumu kapatıldı.

İSRAİL'İN 2014'TE SALDIRDIĞI HASTANELER ARASINDA VEFA, BEYT HANUN, ŞUHEDA EL-AKSA BULUNUYOR



İsrail ordusu, 16 Temmuz 2014'te Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesini hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail topçuları, aynı yıl 18 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesini top ateşiyle vurdu. Saldırıda bazı hastalar yaralandı, hastane binasında hasar oluştu.

O dönemde AA muhabirine konuşan Beyt Hanun Hastanesi Başhekimi Eymen Hamdan, Gazze'nin kuzey sınırında konuşlanan İsrail topçu birliklerinin hastanenin çocuk ve idare bölümünü vurduğunu açıkladı.

İsrail topçu birliğinin 21 Temmuz 2014'te Gazze'de Şuheda el-Aksa Hastanesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, hasta ve sağlık personelinden oluşan 20 kişi yaralandı.

İSRAİL, HASTANE SALDIRILARINI VE BASKINLARINI ARALIKLARLA SÜRDÜRDÜ



İsrail askerleri, 12 Kasım 2015'te Batı Şeria'nın El Halil kentinde El Ehli Hastanesine, takma sakal ve kefiye (baş örtüsü) giyerek Filistinli kılığında girdi ve buradakilere silah çekti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hastane çalışanları ve hastaların telaş içinde kaçıştığı, İsrail güçlerinin ellerinde tabanca ve makineli tüfeklerle hastaların odalarına girerek arama yaptığı izlendi.

El Ehli Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri o dönemde, 20 kadar İsrail askerinin hastaneye baskın yaptığını, Abdullah Şelalide adlı genci ateş ederek öldürdüğünü ve Azzam Şelalide'yi gözaltına aldığını bildirdi.

2020, 2021 VE 2023'ÜN DE OCAK VE NİSAN AYLARINDA HASTANE SALDIRILARI DEVAM ETTİ



İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne 26 Aralık 2020'de düzenlediği saldırıda da Muhammed Durra Çocuk Hastanesi büyük hasar gördü.

Saldırı sırasında hastanede tedavi gören çocuklar, refakatçiler ve sağlık çalışanları büyük panik yaşadı. Hastanenin odalarının ve birçok servisin camları kırıldı.

İsrail güçleri, 4 Ocak 2021'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Şehit Sabit Sabit Hastanesini basarak 3'ü acil bölümünde olmak üzere hastane içinde 4 ses bombası attı.

İsrail, 19 Ocak 2023'te Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında da bir hastaneyi hedef aldı.

Yine İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Nisan 2023'te düzenlediği hava saldırılarında çocuk hastanesinde hasar meydana geldi.

7 EKİM'DEN BU YANA İSRAİL'İN HASTANE SALDIRILARI



İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı hastanelerde de yüzlerce sivili katletti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, El-Ehli Baptist Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Öte yandan, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne yol açan 17 Ekim'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı, Gazze'de bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır 342 kişi yaralandı.

BİRÇOK HASTANE DE HEDEF GÖSTERİLDİ



Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail, 28 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarında Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesinin çevresini hedef aldı. Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

23 Ekim'de de İsrail güçleri tarafından Gazze'deki Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresi yoğun şekilde hedef alındı.

GAZZE'DE 35 HASTANEDEN 18'İ ÇALIŞAMAZ HALDE



İsrail ordusu, 30 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Filistin'in kanser hastalarının tedavi gördüğü en büyük hastanelerden biri olarak öne çıkan sağlık kurumu hasar görürken, saldırılar nedeniyle faaliyetleri de durduruldu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.