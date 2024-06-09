Harvard Üniversitesi'nden Tim Lomas ve Brendan Case ile Montana Teknoloji Üniversitesi'nden M. Paul Masters, 'kripto-uzaylılar hipotezi' başlığıyla makale kaleme aldı.

İLGİNÇ UFO İDDİASI



Araştırmacılar, kripto uzaylıların galaksiler arası ziyaretçiler olabileceğini ve tanımlanamayan hava olayları (UAP) ile UFO'lardan sorumlu olabileceklerini öne sürdü.

UZAYLILAR ARAMIZDA OLABİLİR



Araştırmacılar, UFO pilotlarının, aramızda saklanıyor olabileceğini ve insan kılığına girme sanatında ustalaşmış uzaylılar olabileceğini iddia ediyor ve bu olasılığı yüzde 10 olarak değerlendiriyor.