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09 Haziran 2024 Pazar 09:35:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 09:35:00

Harvard'dan ilginç 'kripto uzaylı' iddiası! "Dünyada gizlice yaşıyor olabilirler"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Araştırmacılar ilginç bir UFO iddiası ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ile Montana Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, 'kripto-uzaylılar hipotezi' başlığıyla makale yazdı. İşte, uzaylılarla ilgili dikkat çeken o iddialar karşınızda...

Harvard Üniversitesi'nden Tim Lomas ve Brendan Case ile Montana Teknoloji Üniversitesi'nden M. Paul Masters, 'kripto-uzaylılar hipotezi' başlığıyla makale kaleme aldı.

İLGİNÇ UFO İDDİASI

Araştırmacılar, kripto uzaylıların galaksiler arası ziyaretçiler olabileceğini ve tanımlanamayan hava olayları (UAP) ile UFO'lardan sorumlu olabileceklerini öne sürdü.

UZAYLILAR ARAMIZDA OLABİLİR

Araştırmacılar, UFO pilotlarının, aramızda saklanıyor olabileceğini ve insan kılığına girme sanatında ustalaşmış uzaylılar olabileceğini iddia ediyor ve bu olasılığı yüzde 10 olarak değerlendiriyor.

Etiketler : harvard üniversitesi kripto uzaylı ufo tanımlanamayan hava olayları
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