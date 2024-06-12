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12 Haziran 2024 Çarşamba 14:23:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 14:23:00

Harry Potter'ın yıldızı Radcliffe sevdiği dizileri açıkladı

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Harry Potter serisiyle tanınan ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, izlediği televizyon dizileri hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm zamanların en iyi dizileri arasında yer alan breaking Bad'i hiç izlemediğini itiraf eden Radcliffe, "Çizgi film ve realite şovları seviyorum." dedi.

Harry Potter rolüyle hafızalara kazınan İngiliz aktör Daniel Radcliffe, çizgi film ve realite şovları izlediğini açıkladı.

Radcliffe, CBR'a verdiği röportajda hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Sevdiği, izlediği ve severek takip ettiği programlar hakkında konuşan Radcliffe, dünyanın en iyi dizisi olarak bilinen Breaking Bad'i hiç izlemediğini açıkladı.

Radcliffe, şöyle konuştu:

"Breaking Bad'i hiç izlemedim. The Sopranos'u ya da The Wire'ı hiç seyretmedim. Tüm o ağır, saatler süren şeyleri. İzleyemem. Sanırım bu biraz da bizim kuşaktan pek çok insanın çocukluğunda olduğu gibi Simpsonlar'la büyümekten kaynaklanıyor."

"ÇİZGİ FİLM SEVİYORUM"

Harry Potter'ın yıldızı Radcliffe, sevdiği programları ise şöyle açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse, çizgi film ve realite şovları izliyorum. Simpsonlar'la büyüyen bizim neslimizin yaşlandıklarında daha yetişkin temalı çizgi filmler izlemeye devam etmek istemesi mantıklı."

Etiketler : harry potter Daniel Radcliffe the simpsons breaking bad
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