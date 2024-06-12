Harry Potter rolüyle hafızalara kazınan İngiliz aktör Daniel Radcliffe, çizgi film ve realite şovları izlediğini açıkladı.

Radcliffe, CBR'a verdiği röportajda hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu.



Sevdiği, izlediği ve severek takip ettiği programlar hakkında konuşan Radcliffe, dünyanın en iyi dizisi olarak bilinen Breaking Bad'i hiç izlemediğini açıkladı.

Radcliffe, şöyle konuştu:

"Breaking Bad'i hiç izlemedim. The Sopranos'u ya da The Wire'ı hiç seyretmedim. Tüm o ağır, saatler süren şeyleri. İzleyemem. Sanırım bu biraz da bizim kuşaktan pek çok insanın çocukluğunda olduğu gibi Simpsonlar'la büyümekten kaynaklanıyor."



"ÇİZGİ FİLM SEVİYORUM"

Harry Potter'ın yıldızı Radcliffe, sevdiği programları ise şöyle açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse, çizgi film ve realite şovları izliyorum. Simpsonlar'la büyüyen bizim neslimizin yaşlandıklarında daha yetişkin temalı çizgi filmler izlemeye devam etmek istemesi mantıklı."