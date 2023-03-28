İskoçya'da başbakanlık koltuğunda artık Müslüman bir siyasetçi var, Hamza Yusuf.

Geçen ay Başbakan Nicola Sturgeon'ın 9 yıldır yürüttüğü görevi bıraktı.

İskoç Ulusal Partisi'nin iki hafta süren genel başkanlık seçimini Hamza Yusuf kazandı. Parlamentodaki oylamadan da başbakan olarak çıktı.

Göçmen bir ailenin çocuğu olan Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf, Glasgow Üniversitesi'nde siyaset okudu.

İskoç Ulusal Partisi'nde İletişim Direktörlüğü yaptı. 2011'de Glasgow'dan İskoç Parlamentosu'na seçildi. 26 yaşında İskoç Parlamentosu'na seçilen en genç isim oldu.

BATI AVRUPA'NIN İLK MÜSLÜMAN LİDERİ



2012'de Uluslararası Kalkınma Bakanı olarak atanan Hamza Yusuf, İskoç Hükümetine bakanlık görevine getirilen ilk Müslüman oldu.

Yusuf, Adalet, Ulaştırma ve Avrupa Bakanlığı görevlerinde de bulundu.

Hamza Yusuf, 2021'den bu yana da Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı olarak görev yapıyordu.

İskoçya'nın ve Batı Avrupa'nın ilk Müslüman lideri olan Yusuf, İskoçya'nın bağımsızlığı için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti ve "İskoçya'ya bağımsızlık getirecek ekip ve nesil biz olacağız." dedi.