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24 Kasım 2023 Cuma 18:59:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 18:59:00

Hamas'tan uzlaşma için net mesaj: "Düşman uydukça biz de uyarız"

Kaynak: AA

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgalci İsrail'e ateşkes ve uzlaşma noktasında "Hamas, düşman uyduğu sürece, uzlaşmaya uyacaktır" sözleri ile net mesaj gönderdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail uyduğu sürece direniş güçlerinin de çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşmaya uyacağını belirtti.

Heniyye, Hamas'a bağlı "El-Aksa" televizyonunda yayımlanan video kaydında, Gazze'deki son gelişmeleri ve bugün yerel saatle 07.00'de yürürlüğe giren insani arayı değerlendirdi.

İsrail'in başlangıçta direniş gruplarının elindeki esirleri silah gücüyle, insanları öldürerek ve soykırım işleyerek geri alabileceğini zannettiğini ve insani arayı kabul etmediğini söyleyen Heniyye, "İşgalci, vahşi saldırılarının üzerinden yaklaşık 50 gün geçtikten sonra ve halkımızın direnişi karşısında, direniş güçlerinin şartlarını kabul etmek zorunda kaldı." dedi.

Katar ve Mısır'la birlikte geçen haftalar boyunca zor bir müzakere sürecinden geçtiklerini ve bu müzakereleri büyük bir sorumluluk içinde yürüttüklerini ifade eden Heniyye, burada hem Filistin halkının acılarını dindirme hem de İsrail'in şartlarına boyun eğmeme arasında bir denge kurduklarını dile getirdi.

"Hamas, düşman uyduğu sürece, uzlaşmaya uyacaktır." diyen Heniyye, Gazze ablukasının kapsamlı bir şekilde kaldırılması, esir takası, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların durdurulması, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız devletlerini kurma hakkını elde etmesi konusunda sarf edilen çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Uzlaşmaya varılıncaya kadar geçen sürede aktif bir diplomasi yürüten Mısır ve Katar'a teşekkür eden Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistinlilerin korunması konusunda bu iki devletle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Etiketler : GAZZE FİLİSTİN İSRAİL ATEŞKES HAMAS Heniyye
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