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28 Ağustos 2023 Pazartesi 19:21:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 19:21:00

Hamas'tan Kudüs'te büyükelçilik açmayı planlayan Papua Yeni Gine'ye kınama

Kaynak: AA

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İsrail basını, Papua Yeni Gine'nin gelecek hafta, Kudüs'te İsrail büyükelçiliğini açmayı planladığını bildirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Papua Yeni Gine'nin büyükelçiliğini Kudüs'te açmayı planlamasını kınadı.

İsrail Kanal 14'ün haberine göre, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, 5 Eylül'de gerçekleştirilecek büyükelçiliğin açılışı için 4 Eylül'de, İsrail'e gelmesi bekleniyor.

Haberde, İsrail'in Papua Yeni Gine'ye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Yardım Ajansı aracılığıyla özellikle tarım, ilaç ve insani yardım alanlarında destek sağladığı da kaydedildi.

Öte yandan Papua Yeni Gine'nin son yıllarda Birleşmiş Milletlerde "İsrail karşıtı sesleri" desteklememe eğiliminde olduğu da aktarıldı.

HAMAS'TAN TEPKİ

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Papua Yeni Gine'nin büyükelçiliğini Kudüs'te açmayı planlamasını kınadı.

Hamas Sözcüsü Cihad Taha, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu adım, Filistin halkının haklarına yönelik açıkça bir ihlal. Ayrıca bu adım, işgal altındaki topraklarımız üzerinde işgal güçlerine hiçbir meşruiyet sağlamayacak." ifadesini kullandı.

Taha, Papua Yeni Gine makamlarına, "Kudüs'ü işgal altındaki bir Filistin şehri olarak gören uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı bu karardan geri adım atmaları" çağrısında bulundu.

KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇAN ÜLKELER

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü sözde bütün ve birleşik başkenti olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıdı ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşıdı.

Büyükelçiliğini Kudüs'e götüren Honduras'ın bundan geri adım atarak, elçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşımasının gündemde olduğu belirtiliyor.

İsrail, 16 Ağustos'ta, Paraguay'ın da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de 23 Ağustos'ta Sierra Leone'nin Kudüs'te büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Bazı ülkeler ise büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşündüklerini açıkladı ancak henüz bu yönde bir adım atmadı.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkeler de Kudüs'te ticari ofis açtıklarını duyurdu.

Filistin yönetiminin, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmaması konusundaki girişimleri, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan da destek gördü.

Etiketler : hamas israil filistin kudüs Papua Yeni Gine
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