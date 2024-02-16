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16 Şubat 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 11:00:00

Hamas'tan, İsrail'in "Nasır Hastanesi'nde savaşçıları gözaltına aldık" iddiasına "savaş suçu" tepkisi

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki hastanelerde "Filistinli savaşçıların gözaltına alındığı" iddialarının, sağlık sistemine karşı işlenen savaş suçunu meşrulaştırma girişimi olduğunu bildirdi.

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Nasır Hastanesini basan İsrail güçlerinin binadan ayrılan sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda Filistinliyi alıkoyması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(İsrail) İşgal ordusu sözcüsünün, direnişin Han Yunus'taki Nasır ve Emel hastanelerini askeri amaçlarla kullandığı ve direniş üyelerinin burada gözaltına alındığı yönündeki iddiaları, İsrail'in yalanlarından bir halkadır. Bu adım hastanelere ve sağlık sektörüne karşı işlediği suçlardan biri olup, savaş suçlarını meşrulaştırmak için atılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Filistin direnişinin politikasında kamu kurumlarının, sivillerin ve sağlık sektörünün her türlü askeri faaliyetten uzak tutulduğu ve hala da öyle olduğu vurgulanan açıklamada, "Birçok kez Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili kuruluşlara, hastaneleri denetlemek ve işgal söyleminin yalanlarını tespit etmek üzere uluslararası bir komite kurmaları yönünde çağrıda bulunduk ancak talebimize herhangi bir yanıt gelmedi." sözlerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve BM'ye hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri, kalan hastane ve tıbbi tesislerin tahrip edilmemesi için gerekli önlemleri almaları çağrısı yinelendi.

NASIR HASTANESİ BASKINI

Dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Nasır Hastanesini basan İsrail güçleri, binadan ayrılan sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda Filistinliyi alıkoymuştu.

Daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa'nın ardından bölgenin ikinci büyük hastanesi olan Nasır Hastanesi 25 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaydı.

İsrail ordusu, çevresine tank ve keskin nişancılar yerleştirdiği Nasır Hastanesini giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Hastaneden çıkmaya çalışan çok sayıda Filistinli, İsrail keskin nişancılarınca açılan ateş sonucu öldürülmüştü. Hastaneye sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinli de zorla çıkarılmıştı.

İsrail ordusunun açıklamasında, hastanede Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin faaliyette bulunduğu, İsrail güçlerinin bazı şüphelileri alıkoyduğu iddia edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesini zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine baskın düzenleyerek burayı "kışlaya çevirmeye" başladığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : hamas filistin israil nasır hastanesi savaş suçu
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