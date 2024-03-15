VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
Köpekten kaçarken bacağını kırdı, 677 bin lira tazminat kazandı
ATV kazasında kaçan sürücünün babası "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek
Borsa güne yükselişle başladı
"Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz"
15 Mart 2024 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 09:15:00

Hamas'tan İsrail'e karşı harekete geçmeyen uluslararası topluma tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas, uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesinin, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktığını belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesi, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktı" ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda yardım beklerken silahsız sivillere karşı yeni bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

"ABD silahları ve açık desteğiyle devam eden Nazi işgali katliamlarından Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'ne, bu soykırımın durdurulması ve kara yoluyla yardımların ulaştırılması için acil müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda gece erken saatlerinde insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmüş, en az 155 kişiyi de yaralamıştı.

Etiketler : hamas gazze israil işgal
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX