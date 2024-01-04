Hamas'tan İran'daki terör saldırısı hakkında açıklama! "İsrail'in planlarına hizmet ediyor"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'da sivilleri hedef alan terör saldırılarının kınandığı vurgulandı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı verilen açıklamada, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "İran'da güvenliği ve istikrarı sarsan saldırının, İsrail'in planlarına hizmet ettiği" ifade edildi.

İRAN'DAKİ SALDIRILAR

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.