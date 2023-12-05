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Hamas'tan Gazze işgali açıklaması: "Saldırılar devam ettiği sürece müzakere yok”
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05 Aralık 2023 Salı 22:23:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 22:23:00

Hamas'tan Gazze işgali açıklaması: "Saldırılar devam ettiği sürece müzakere yok”

Kaynak: AA

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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı ele aldığı açıklamasında “İsrail saldırıları devam ettiği sürece müzakere yok” ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, "İsrail saldırıları devam ettiği sürece müzakere yok" dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a açıklamalarda bulundu. Hamdan, çatışmalar ne kadar sürerse sürsün hazırlıklı olduklarını belirterek, "İsrail saldırıları devam ettiği sürece müzakere yok" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatlarından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "sorumlu" olduğunu söyleyen Hamdan, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki hedeflerinin "ulaşılamaz" olduğunu ifade etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Netanyahu hükümetinin düşüşüne neden olacağını belirten Hamdan, "Bu bir zafer değil, aksine yenilginin ve hükümetinin düşüşünün işaretidir" ifadelerini kullandı. Hamdan, çatışmaların sona ermesinin ardından Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak yargılanacağını öne sürdü.

Netanyahu'nun gerçek hedefinin Filistin halkını ortadan kaldırmak ve Filistin davasını bitirmek olduğunu belirten Hamdan, "Bu imkansız bir şey" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sadece "kana susamışlık" olduğunu ve bu susuzluğun giderilmeyeceğini belirten Hamdan, "Netanyahu ve savaş kurmayları Gazze bataklığının giderek daha derinlerine batıyor" dedi.

Etiketler : Hamas İsrail saldırıları müzakere yok
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