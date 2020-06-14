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14 Haziran 2020 Pazar 00:38:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 00:38:00

Hamas'tan BAE'li Bakan Gargaş'ın, Amerikan Yahudi Komitesinin düzenlediği konferansa katılmasına kınama

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Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın, Amerikan Yahudi Komitesi'nin (AJC) düzenlediği sanal konferansa katılmasını "İsrail ile normalleşme hızında ciddi bir artış" olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın, Amerikan Yahudi Komitesi'nin (AJC) düzenlediği sanal konferansa katılmasını "İsrail ile normalleşme hızında ciddi bir artış" olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, Gargaş'ın, yarın başlayıp 18 Hazirana kadar sürecek konferansa konuşmacı olarak katılmasını kınadı.

Kanu, "Halkımızın ilhak planları ile yüzleşmeye hazırlandığı bir zamanda, BAE'den yükselen çatlak sesler işgalciler ile normalleşmeye teşvik ediyor ve Siyonist Amerikan konferansına katılıyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun "Filistin halkını işgale karşı mücadelede hayal kırıklığına uğratmak ve İsrail'in ilhak planını reddeden Arap dünyasındaki duruşa darbe indirmek" olduğunu vurgulayan Kanu, ayrıca İsrail ile normalleşmenin Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan sözde ABD'nin barış planının en tehlikeli konularından birisi olduğuna dikkati çekti.

Kanu, Arap dünyasına İsrail ile normalleşmeye karşı ortak tutum sergileme çağrısı yaptı.

AJC'nin 11 Haziran'da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gargaş'ın "bölgesel istikrarı ve dinler arası iş birliğini geliştirme konusundaki BAE çabaları" üzerine konuşacağı belirtilmişti.

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