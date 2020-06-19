  • BIST
    112495
  • Dolar
    6,8585
  • Euro
    7,6913
  • Altın
    380,1010
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı
Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu
Türkiye'nin ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti
Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrailli yetkilileri kabul etmeyin' çağrısı
MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı
MEB, karneleri e-okul üzerinden erişime açtı
Hazirandaki sorumluluk sınavlarına sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrenciler girecek
Trump: Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyoruz
Johnson ve Macron Londra'da görüştü
Korkutan koronavirüs gelişmesi! Rakamlar rekor seviyede yükseldi
Oyuncu Çağlar Ertuğrul: Türkiye savaştan kaçan insanlara bir sığınma olanağı sağlamış
Ürdün ve Bahreyn Krallarından İsrail'in Batı Şeria'yı 'ilhak planına' tepki
Çelik: Trabzon Milletvekilimiz Ayvazoğlu ve ailesini hedef alan yazıyı kınıyoruz
ABD'nin birçok eyaletinde Kovid-19 rakamları rekor seviyede yükseldi
Facebook'tan Trump'a 'nefret söylemi' engeli
Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Zarif'ten Almanya, İngiltere ve Fransa'ya 'suça ortak olmama' çağrısı
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 kayıpları artmaya devam ediyor
BM Güvenlik Konseyindeki Afrika koltuğunu Kenya kazandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da Hafter'in artık meşruiyeti yok
Yüksek sıcaklık ve hava kirliliği prematüre bebek ya da ölü doğumlara neden olabiliyor
Balkanlar'da yeniden artan Kovid-19 vakaları ile bazı önlemler de geri döndü
19 Haziran 2020 Cuma 00:39:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 00:39:00

Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrailli yetkilileri kabul etmeyin' çağrısı

ABONE OL

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'le normalleşmeyi reddetme ve İsrailli yetkilileri kabul etmeme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in bazı Arap ve İslam ülkelerini ziyaret etmeyi planladığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Cohen'in ziyaret planına karşı uyarıda bulunan Kanu, "Bu seyahatler gerçekleşirse Filistin halkına karşı suç işlenmiş olur. Arap ve İslam ülkeleri, bunu reddederek tüm kapılarını işgalci İsrail'e ve liderlerine kapatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyaret programını İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını hayata geçirmek için başarısız bir girişim olarak niteleyen Kanu, "İşgalci İsrail liderlerinin Arap ve İslam ülkelerinin başkentlerine kabul edilmesi Filistin halkının sırtına saplanan zehirli bir hançerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bu seyahatlerle Filistin toprakları üzerinde sahte bir meşruiyet kazanma çabasında olduğunu belirten Kanu, Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'le normalleşmeyi reddetmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) pazar günü, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in aralarında Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu bazı Arap ülkeleri liderleri ve yetkilileriyle bir dizi görüşme yapmayı planladığını duyurmuştu.

Cohen'in görüşmelerle ilhak planının hayata geçmesi durumunda bu ülkelerden gelecek tepkileri azaltmayı planladığı ifade edilmişti.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER