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09 Aralık 2023 Cumartesi 16:39:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 16:39:00

Hamas'a göre İsrail, Gazze'deki esirlerinin hayatlarını umursamıyor

Kaynak: AA

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Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Gazze'deki esirlerin hayatlarını umursamadığını belirtti.

Hamas, İsrail'in esir asker Sa'ar Baruch'un ölümüne neden olan başarısız "kurtarma girişimi" sonrasında Telegram hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in "hesapsız maceralara" giriştiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçlerinin hesapsız maceralar üzerinden esirlerini kurtarma imkanını tasavvur etmesi, Gazze'deki siyonist esirlerin hayatını hiç de umursamadığını kanıtlıyor. Terörist işgal ordusunun siyonist esirlerden birine ulaşma uğraşını Kassam Tugaylarının başarısızlığa uğratması ve girişimde bulunan işgalci güçlerin bir kısmını yaralayıp bir kısmını da öldürmesi, kahraman direnişin uyanık olduğunu ortaya koyuyor."

Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki tüm hedef ve planlarını başarısızlığa uğratma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan El-Kassam Tugayları da konuya ilişkin açıklamasında, Baruch'u kurtarma girişimi sırasında çıkan çatışmada, İsrail askerlerinden bir kısmının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun başarısız kurtarma girişiminin "insani yardım faaliyetinde bulunan bir örgütün ambulansı" aracılığıyla yapmaya çalıştığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNUN BAŞARISIZ "REHİNE OPERASYONU"

İsrail ordusu, cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasıyla eş zamanlı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da "başarısız" kurtarma girişimine ilişkin video yayımlamıştı.

Videonun başında, İsrail güçlerinin başarısızlıkla sonuçlanan girişiminde, Sa'ar Baruch isimli İsrailli askerin öldüğü, onu kurtarmak için gelenlerin de öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

İsrail güçlerinin, gece 02.30'da esir askerin olduğu yere, "uluslararası savaş hukukunu ihlal edecek şekilde ambulans kullanmak suretiyle sızma girişiminde bulunduğu", bunun farkına varılmasının ardından sızan güçlerle çatışmaya girildiği kaydedilmişti.

Videoda, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen kan izlerinin ve yine onlardan ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüsü ile Baruch'un cesedinin görüntüsüne yer verilmişti.

Etiketler : Hamas Gazzedeki Esirler israil filistin gazze esir
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