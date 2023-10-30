VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
30 Ekim 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 10:15:00

Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: "Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk"

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın olduklarını söyledi.

Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia etiğini dile getiren Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

"Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi."

Etiketler : hamas gazze hizbullah
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX