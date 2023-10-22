Hamas yöneticinden ABD açıklaması: "Gazze'de küresel bir savaş başlattı"

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, "Gazze'deki savaşın, ABD'nin yönettiği küresel bir savaşa dönüştüğünü" söyledi.

Meşal, Türkiye'deki yaklaşık 60 Arap örgütünün İstanbul'da düzenlediği "Gazze Forumu"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Hamas yetkilisi, Gazze halkının, 16 yıldır devam eden abluka ve birbiri ardına gelen savaşlara rağmen dev bir direniş gücünw sahip olduğunu vurguladı.

"Gazze, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin çiğnendiğini, zamansal ve mekansal olarak bölündüğünü (günün belli saatlerinin ve mescitteki bazı alanların Yahudilere tahsis edilmesi), yıkılıp yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gördüğünde sorumluluk aldı. Uzakta ve abluka altında olması onu caydıramadı." diyen Meşal, direniş liderlerinin, bu sorumluluğu üstlendiklerinde doğacak sonuçların farkında olduklarını kaydetti.

Filistinli silahlı grupların, kutsal mekanların geri alınması ve kurtuluş için büyük bir adım attığını savunan Meşal, olayların daha sonra okulların, camilerin, hastanelerin ve evlerin yıkıldığı bir Siyonist intikamına dönüştüğünü vurguladı.