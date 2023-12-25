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25 Aralık 2023 Pazartesi 18:55:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 18:55:00

Hamas: UCM, Gazze'de işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmeli

Kaynak: AA

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Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaşta işlediği suçlardan dolayı hesaba çekmeye ve sorumluların cezasız kalmasını engellemeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlamasından 80 gün sonra UCM'nin ve UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, işgal altındaki Filistin'de özellikle Gazze Şeridi'nde olup bitenler karşısında açık ve net şekilde eyleme geçmemesi eleştirildi.

Bu durumun "UCM'nin insanlığı savaş suçlularından korumadaki rolü konusunda soru işaretlerine neden olduğu" vurgulanan açıklamada, UCM'ye siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı hesaba çekme ve sorumluların cezasız kalmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, suçluların cezadan kaçmasını engelleyerek adaleti sağlamak ve uluslararası adaleti tesis etmek için bunun zorunlu olduğu kaydedildi.

Etiketler : Hamas savaş suçları İsrail-Gazze savaşı UCM baskıları
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