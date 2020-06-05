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05 Haziran 2020 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 09:26:00

Hamas Lideri Heniyye: Tehlikelere karşı tam bir strateji kurulmalı

Kaynak: AA

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Hamas Lideri Heniyye, "Arap ve İslami güvenlik ağı ile davamızın karşılaştığı tehlikelere karşı koymak için Filistin olarak anlaşabileceğimiz bir yol haritası aramaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin davasının içinde bulunduğu zorluklara karşı koyabilmek için tam bir ulusal strateji oluşturulması çağrısında bulundu.

Hamas Hareketinin internet sitesi, Heniyye'nin "Nekbe'den Nekse'ye... Dönüş, Karar ve Tercih" siyasi panelindeki açıklamalarını yayınladı.

Heniyye, panelde yaptığı konuşmada, Filistin davasının içinde bulunduğu zorluklara karşı koyabilmek için tam bir ulusal strateji oluşturulması çağrısı yaparak, ulusal stratejinin dört unsurdan oluştuğunu belirtti. Heniyye, ilk unsurunun uzlaşıya varılmış ulusal program üzerine yapılacak ittifakın, Oslo Anlaşması'nın dışında olması gerektiğini ifade etti.

İkinci unsur için "Siyonist işgale karşı kapsamlı direniş projesi başlatılması için çalışılmalıdır." diyen Heniyye, bunun başta silahlı direniş olmak üzere ekonomik, siyasi, medya, kitle ve halk şubelerinden oluşması gerektiğini aktardı.

FKÖ yeniden yapılanmalı

Heniyye, stratejinin üçüncü unsurunun Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) tüm ulusal ve İslami grupları içerecek şekilde yeniden yapılandırılması üzerine ittifak yapmak olduğunu dile getirdi.

Hamas'ın alternatif bir örgüt bulma uğraşında olmadığını hatırlatan Heniyye, "FKÖ bugünkü haliyle neredeyse çalışamaz durumdadır. Bu şekilde olduğu sürece örgütün yapısının sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değildir." dedi.

Bölgesel blok inşa edilmeli

Heniyye, çağrısını yaptığı stratejinin dördüncü unsurunun, ilkelere bağlı kalınarak Filistin'in duruşuna güvenlik ağı oluşturan Arap ve İslami boyutuyla bölgesel bir blokun inşası olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgede ve Filistin düzeyinde sonuç getiren şey direniş projesidir, İsrail ile normalleşme değildir. Bizler Nekbe'yi gözyaşı, dram ve üzüntü anlayışıyla ele almıyoruz. Bizler bu konuyu davamız ve sabitelerine bağlılık açısından ele alıyoruz. Arap ve İslami güvenlik ağı ile davamızın karşılaştığı tehlikelere karşı koymak için Filistin olarak anlaşabileceğimiz bir yol haritası aramaya çalışıyoruz."

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "6 Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı Filistinliler, "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anıyor.

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