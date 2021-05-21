  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Varank: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında çok önemli bir tesis
Başkan Erdoğan: 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Terör devletinin alçak saldırısına Türkiye'den sert tepki: iki yüzlü
Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek"
Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı
Türkiye'den ABD tekelini kıracak hamle!
Harran'a ‘Survivor' parkuru
Teröristler Cuma namazı sonrası saldırdı...
Kaynak ustası Hayriye önyargıları kırıyor
Vanlı öğrencinin Oxford zaferi
Senaristlerden yana dertli
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Ablasıyla barıştı
Ferrari gibi kadın tepkisi
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı
Başkan Erdoğan tarihi törende açıkladı: Meclis'e sunuyoruz
AP, İsrail'i eleştiren muhabirin görevine son verdi
"Kripto Tosuncuk"un yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin mücadelesi sonuç verdi! WhatsApp'tan geri adım
Putin: Dişlerini kırarız
Aliyev'den heyecanlandıran açıklama
Yaşam mücadelesini kazandı
21 Mayıs 2021 Cuma 17:10:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 17:10:00

Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek"

ABONE OL

Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek."

Dün ateşkes kararı alan İsrail, bugün cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'daki cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. 20 Filistin'in yaralandığı saldırı sonrası Hamas'tan açıklama geldi.

Hamas lideri Heniyye, "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek." dedi.

Etiketler : terör devleti israil hamas
Mutsuz değil yorgun

Mutsuz değil yorgun
Küslüğün nedeni Yeşim'miş

Küslüğün nedeni Yeşim'miş
Kaan'a kavuştular

Kaan'a kavuştular
Özel hayat suskunluğu

Özel hayat suskunluğu
Kankalar alışverişte

Kankalar alışverişte
Fırat'a polis uyarısı

Fırat'a polis uyarısı
Mor salkımdan şerbet

Mor salkımdan şerbet
Hemşireler için stand-up

Hemşireler için stand-up
Hesabına kavuştu

Hesabına kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER