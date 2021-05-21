Dün ateşkes kararı alan İsrail, bugün cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'daki cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. 20 Filistin'in yaralandığı saldırı sonrası Hamas'tan açıklama geldi.



Hamas lideri Heniyye, "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek." dedi.