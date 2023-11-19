VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Düzce'de okullar tatil
2 İsrail askeri daha öldü
Hamas: İsrail'in 7 Ekim'de sivilleri de vurması, Gazze'de uydurduğu yalanları ortaya çıkardı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık programı
Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 60 gazeteci yaşamını yitirdi
19 Kasım 2023 Pazar 20:39:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 20:39:00

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'de sivilleri de vurması, Gazze'de uydurduğu yalanları ortaya çıkardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas, bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla, İsrail'in, Gazze'deki soykırımı gerekçelendirmek için uydurduğu yalanların deşifre olduğunu belirtti.

Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, bir savaş helikopterinin, Gazze sınırındaki bir festivale katılan sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "7 Ekim'de Gazze sınırında sivillerin vurulduğu yönünde İsrail basınında yer alan haber, işgal hükümetinin, o günle ilgili yalanlar ve sahte hikayeler uydurduğunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, bu yalanı, Filistinlileri yurtlarından tehcir etmek için işlediği soykırımı gerekçelendirmek adına uydurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Haaretz'in haberinde yer alan bilgilerin, resmi İsrail makamlarının, "çocukların öldürüldüğü, başlarının kesildiği ve sivillerin yakıldığı" şeklindeki tüm iddia ve anlatılarını çürüttüğü dile getirildi.

İsrail'den bir yetkilinin, yanıp kömürleşen cesetlerden 200'ünün Filistinlilere ait olduğunu söylemesinin de direniş güçlerinin, Yahudi yerleşimcileri yaktığı yönündeki iddiaları çürüttüğü vurgulandı.

Bu gerçeklerin, "faşist İsrail hükümetinin", şimdilerde, hastanelere karşı yürüttüğü dünyayı kandırma planını da açığa çıkardığı belirtilen açıklamada, yanlış ve yanıltıcı anlatılara istinaden Gazze'de işlenen benzersiz ihlallerin durdurulması, bunların faillerinin yargılanması ve işlenen savaş suçlarıyla ilgili uluslararası bir mahkeme kurulması için sağlam bir uluslararası duruş sergilenmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, hiçbir şekilde soruşturmadan İsrail'in yalan anlatısını benimseyen ABD, Batılı ülkeler ve Batı medyasına, Filistin halkına karşı işlenen soykırımı destekleyen duruşundan vazgeçme çağrısı yapıldı.

Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, polis tarafından yapılan soruşturmada, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslılarla birlikte bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivillere de ateş açtığı ortaya çıkmıştı. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

Etiketler : savaş helikopteri soykırım yalanı Gazze saldırısı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX