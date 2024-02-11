Hamas: İsrail keskin nişancılarının sivilleri hedef alması soykırımın bir parçasıdır

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze şehrindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir anne ve oğlunun doğrudan hedef alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Gazze şehrinin kuzeyindeki Ebu İskender (Şeyh Rıdvan) Mahallesi'nde İsrail işgalinin sokaktaki anne ve çocuklar dahil sivilleri hedef alması, bilhassa Han Yunus'ta Nasır Hastanesi çevresinde keskin nişancıların işlediği suçlar soykırımın bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyanın bu hadiseleri "duyduğu ve gördüğü" vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'na bu suçları "takip etmesi, belgelemesi ve mahkemede yargılaması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in tüm "uluslararası kanunlara ve kararlara meydan okuduğu" belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi'nden "sorumluluklarını yerine getirerek, bu korkunç suçların durması için ciddi tedbirler alınması" talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail keskin nişancıları, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen bir anne ve küçük çocuğunun üzerine doğrudan ateş açmıştı. Sivilleri hedef alan saldırı anlarına ait video görüntüsü Filistin yerel medyası ve sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Anne ve küçük oğlunun yüz üstü yerde uzandığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Videoda, annenin hareketsiz olduğu, küçük çocuğun ise ara ara kımıldadığı, keskin nişancıların ise ateş açmaya devam ettiği görülüyor. Çevredeki Filistinlilerden biri yerde sürünerek uzattığı uzun bir tahta parçası yardımıyla, açılan ateş arasında yaralı çocuğu kendine doğru çekmeyi başarıyor.

Anne ve oğlunun son durumuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.