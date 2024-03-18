Hamas: İsrail, insani yardım sorumlusunu öldürerek Gazze'de kaos çıkarmayı amaçlıyor
Kaynak: AA
Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine insani yardımın koordinasyonundan sorumlu Yarbay Fayik el-Mebhuh'u öldürerek kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mebhuh suikastının, insani yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaşmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Suikastla, halka yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamaya göre, uluslararası insancıl hukuk gereğince koruma altındaki sivil bir polisi hedef alan terör suçu, Nazist düşmanın kaosu yayma, Gazze'de toplumsal barışı baltalama ve kıtlığı sürdürme çabasının kanıtı.
Açıklamaya göre, Filistin halkı ve emniyet teşkilatı, düşmanın kirli planlarına darbe indirmeye devam edecek ve Filistin toplumu içinde kaos çıkarma çabalarını boşa çıkaracak.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in, UNRWA ile aşiretler arasında insani yardım operasyonlarının koordinasyonunu yapan Fayik el-Mebhuh'a suikast düzenlediğini duyurmuştu.
Yaklaşık 4 ay aradan sonra Gazze'nin kuzeyine son 2 günde 2 insani yardım konvoyu giriş yapmıştı.
Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.
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