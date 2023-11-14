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14 Kasım 2023 Salı 18:44:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 18:44:00

Hamas, işgalci İsrail'in 7 askerini öldürdü

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinli direnişçilerin, Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait askeri araçları hedef aldığını ve 7 İsrail askerini öldürdüğünü açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail ordu birliklerini ve askeri araçlarını hedef aldığını ve 7 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait 5 tank ve 2 buldozeri, Yasin 105 tanksavar füzesi, top mermisi ve el yapımı patlayıcılarla hedef aldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Kassam mücahitleri, Gazze şehrinin kuzeyinde sıfır mesafeden 7 Siyonist askeri öldürdü ve aynı yerde bulunan iki personel taşıyıcı araç ve bir tankı Yasin 105 füzeleriyle hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Kassam mensuplarının, Gazze şehrinin batısı, Kerem Ebu Salim ve Cuhr ed-Dik bölgelerindeki İsrail birliklerine de top ve roketlerle saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan, Kassam Tugayları'nın öldürdüğünü açıkladığı 7 askere ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Etiketler : GAZZE HAMAS KASSAM TUGAYLARI İSRAİL
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