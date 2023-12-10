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10 Aralık 2023 Pazar 16:08:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 16:08:00

"Hamas insani yardımları çaldı" iddiası yalanlandı: İnsani krizin nedeni İsrail

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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman'ın Gazze Şeridi'nde yaşanan "insani krizin nedeniyle" ilgili, "Hamas'ın tüm insani yardımları çalması" şeklindeki iddiası yalan çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Gazze'de yaşanan insani krizin nedeninin İsrail olduğu vurgulanırken diğer kurum ve kuruluşlarında ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman'ın Gazze Şeridi'nde yaşanan "insani krizin nedeniyle" ilgili, "Hamas'ın tüm insani yardımları çalması" şeklindeki iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, BBC Arabic'in, "Gazze halkı yiyecek ve ilaç bulamıyor" başlıklı bir haberini alıntılayarak, bunun nedeninin "tüm yardımların Hamas tarafından çalınması" olduğunu ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli mültecilere yönelik kuruluşu UNWRA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 1,9 milyon insan (Gazze'deki nüfusun yüzde 85'inden fazlası) yerinden edilmiştir. Yaklaşık 1,2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, 156 UNRWA tesisinde barınmaya çalışmaktadır.

BM ve ortak 27 insani yardım kuruluşu 7 Aralık'ta ortak bir bildiri yayımlamış, bildiride Gazze'deki durum "felaket" olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca, Gazze'de çatışmaların derhal durdurulması ve insani yardımın genişletilmesi çağrısında bulunulmuştur.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM tarihinde ilk kez 99'uncu Maddeye atıfta bulunarak Güvenlik Konseyi'ni Gazze'de bir insani felaketin önlenmesine yardım etmeye çağırmıştır.

Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarını artırması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki aç insanlara malzeme ulaştırmanın imkansız hale geldiğini duyurmuştur.

WFP Direktör Yardımcısı Carl Skau, "İhtiyaç duyulan gıda malzemelerinin çok küçük bir kısmının gelmesi, ölümcül yakıt yokluğu, iletişim sistemlerindeki kesintiler ve personelimiz veya gıda dağıtımlarında hizmet verdiğimiz kişiler için güvenliğin olmaması nedeniyle işimizi yapamıyoruz." açıklamasında bulunmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 36 hastanenin yalnızca 18'nin artık faal olduğunu, bunlardan üçünün yalnızca temel ilk yardım sağlayabildiğini, geri kalan hastanelerin ise yalnızca kısmi hizmet verdiğini duyurmuştur. Hasta kabul edebilen hastanelerin, amaçlanan kapasitelerinin çok üzerinde hizmet vermeye çalıştıkları bildirilmiştir.

DSÖ raporlarına göre hastanelere, ambulanslara, tıbbi malzemelere 203 saldırı ve sağlık çalışanlarının gözaltına alınması gibi sağlık sistemine yönelik benzeri görülmemiş saldırılar, insani krizi derinleştirmektedir.

"YAŞANAN İNSANİ KRİZİN NEDENİ İSRAİL"

Merkezden yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan insani krizin nedeninin İsrail olduğu vurgulanırken, "Tüm kurum ve kuruluşlara göre Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin nedeni; sivil yerleşim alanları, hastaneler, eğitim kurumları gözetmeksizin devam eden aralıksız İsrail bombardımanı; sağlık çalışanlarının gözaltına alınması, İsrail'in kestiği enerji akışı, İsrail tarafından kısıtlanan insani yardımlar ve bombardıman nedeniyle yardım kuruluşlarının çalışamaz hale gelmesidir" ifadeleri kullandı.

Etiketler : gazze krizi insanlık dışı eylemler DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ İSRAİL İDDİA HAMAS
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