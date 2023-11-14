Hamas görüntüleri paylaştı... İsrail'in zırhlı araçları böyle imha edildi
Kaynak: IHA
İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı.
Hamas'ın askeri İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde kara saldırısına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara saldırısı yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.
Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.