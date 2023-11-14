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14 Kasım 2023 Salı 08:25:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 08:25:00

Hamas görüntüleri paylaştı... İsrail'in zırhlı araçları böyle imha edildi

Kaynak: IHA

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İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

Hamas'ın askeri İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde kara saldırısına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara saldırısı yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.

Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.

Etiketler : hamas israil tank
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