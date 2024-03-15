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15 Mart 2024 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 07:00:00

Hamas: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi arabuluculara sunduk

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurdu.

Hamas'tan konuya ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün (14 Mart) hareket, uzlaşma için gerekli gördüğü ilke ve temellere dayanan kapsamlı bir teklifi arabulucu kardeşlere (Mısır-Katar) sundu." ifadesine yer verildi.

Hareketin ilettiği teklifin içeriğinde esir değişimi dosyasının da bulunduğu belirtilen açıklamada, Hamas'ın her zaman Filistin halkının haklarını korumaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu adım, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler aracılığıyla, Gazze'de halkımıza yönelik saldırıyı durdurmak, onlara yardım sağlamak, yerinden edilenlerin geri dönmesini ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlamak için yürütülen müzakerelerin takibinin bir parçasıdır." denildi.

FİLİSTİNLİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ DOLAYLI MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Etiketler : hamas israil ateşkes esir değişimi
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