VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşsizlik rakamları açıklandı
Başkan Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Ukrayna: Rusya, sabah saatlerinde Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenledi
Pivot Door İstanbul yeni markası Pivotist ile hedef büyüttü
Küresel piyasalar, merkez bankaları haftasına karışık seyirle başladı
"Türkiye, BM'de veto eden ABD'ye öfkeli"
11 Aralık 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 07:30:00

Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlılığını vurgulayarak, zorla yerinden edilme projelerini reddettiğini açıkladı.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının korunması, İsrail'in sivillere karşı işlediği katliam ve soykırımın durdurulması ve faillerin yargılanması çağrısı yapıldı.

İsrail'in 70 yılı aşkın bir süredir Filistinlilerin haklarına saldırdığına ve ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu saldırıların gölgesinde İnsan Hakları Günü'nü kutlamanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilkelerinin ve uluslararası kanunların açık bir ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki soykırımı durdurmanın ve faillerin savaş suçlusu olarak yargılanması için uluslararası mahkemelerde dava açılmasının siyasi, ahlaki ve insani sorumluluğunun uluslararası topluma ait olduğu vurgulandı.

Hamas'ın "Hürriyet, bağımsızlık, kendi kaderini tayin hakkı, kapsamlı bir özgürleşme ve yurtlarına geri dönüş" olmak üzere Filistin halkının tüm meşru haklarına bağlılığını teyit ettiği açıklamasında, tüm yerleşim yeri projeleri, zorla yerinden etme politikası, aşırılık ve devredilemez haklardan feragatin reddedildiğinin altı çizildi.

Hamas, BM, uluslararası kuruluş ve kamuoyuna, "Çifte standart politikasına son vermeleri, Filistin halkının meşru haklarına ve haklı davalarına karşı adaleti yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

Etiketler : hamas filistin halk israil
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX