VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
12 Kasım 2022 Cumartesi 17:12:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 17:12:00

Hamas: Filistin barışı için Cezayir Bildirisi'ni uygulamaya hazırız

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hamas Hareketi, Filistin barışı için imzalanan Cezayir Bildirisi'ni uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk liderliğindeki heyet, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, "İsrail'in Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki sistematik ihlalleri ve işgaliyle Gazze Şeridi'ne ablukası ele alınırken, İsrail'le en iyi mücadele yolunun onunla karşı karşıya gelmek olduğu" vurgulandı.

Ebu Merzuk görüşmede, Filistin ulusal birliğini sağlama ve Cezayir Bildirisi'nde belirtilenleri uygulama konusunda istekli ve hazır olduklarını aktardı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi, halihazırdaki durumun, tüm anlaşmazlıkları sona erdirmeyi ve İsrail'e karşı mücadeleye bağlılığı gerektirdiğini ifade etti.

Lübnan Meclis Başkanı Berri de "Filistin davasına ve halkına desteğin yanı sıra Cezayir Bildirisi'ne bağlı kalmanın önemini vurgulayarak, Filistinli tüm grupların ulusal birliği sağlamaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

CEZAYİR BİLDİRİSİ

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin Diyalog Görüşmeleri, 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistinli grupların temsilcileri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamıştı.

Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.

Etiketler : hamas cezayir bildirisi filistin
Tunceli'de beyaz çile başladı

Tunceli'de beyaz çile başladı
Ayça Boz'uldu

Ayça Boz'uldu
Bir yol hikayesi

Bir yol hikayesi
Uyumlu çift

Uyumlu çift
Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na

Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na
Listeleri zincirleyecek

Listeleri zincirleyecek
‘İrem'e sinir olmuştum'

‘İrem'e sinir olmuştum'
Kızıyla esnaf lokantası isteği

Kızıyla esnaf lokantası isteği
'Oyunculuk hayali kurardım'

'Oyunculuk hayali kurardım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX