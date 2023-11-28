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'Gerçek yıkım ve katliam'ı görmek için çağrı: Hamas'tan Elon Musk'a Gazze daveti
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28 Kasım 2023 Salı 22:08:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 22:08:00

'Gerçek yıkım ve katliam'ı görmek için çağrı: Hamas'tan Elon Musk'a Gazze daveti

Kaynak: AA

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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın dün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, dün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü.

Etiketler : HAMAS GAZZE ELON MUSK ÇAĞRI İSRAİL FİLİSTİN
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